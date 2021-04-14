Путин: Россия строит самый мощный в мире ледокольный флот

По словам президента, движение по Северному морскому пути в ближайшие годы может стать круглогодичным. Фото: REUTERS

Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, движение по Северному морскому пути в ближайшие годы может стать круглогодичным. Глава государства отметил, что этот вопрос он уже поднимал на одном из совещаний с правительством, сообщает ТАСС.

"Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как "Лидер", которых еще никто никогда не строил", - отметил он.

Путин отметил, что в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё обсуждал работу в рамках Арктического совета. Он рассказал, что несмотря на все переживания на мировой арене, внимание к Арктике остается неизменным.

Путин также подчеркнул, что в Арктике наиболее очевидны климатические изменения, происходящие в мире.

Также Путин подчеркнул, что важным фактором также является активное хозяйственное освоение Арктики.