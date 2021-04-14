Россияне начали массово вакцинироваться от коронавируса после первой прививки Путина Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число желающих привиться от коронавирусной инфекции жителей России выросло после вакцинации российского лидера Владимира Путина.

Как передает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству Москвы и к администрации президента, особенный рост желающих вакцинироваться от COVID-19 наблюдался первые три дня после того, как российский лидер сделал первый укол от коронавирусной инфекции. По словам собеседника издания, ежедневное количество сделавших прививки в эти дни в Москве выросло почти в четыре раза - с 8 тысяч до 30 тысяч.

«Видимо, люди все-таки ждали, когда президент сделает себе вакцину, иначе это не объяснить», - считает источник.

Напомним, глава государства сделал первый укол от коронавирусной инфекции 23 марта, и после прививки чувствовал себя хорошо, а на следующий день у него прошел полноценный рабочий день. Как писал сайт kp.ru, 14 апреля Путин сообщил, что сделал второй укол вакцины, и также чувствует себя хорошо.