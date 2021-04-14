Блокчейн-эксперт рассказал о влияющих на курс биткоина факторах

Стоимость биткоина обновила исторический рекорд Фото: Иван МАКЕЕВ

Исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников прокомментировал информацию о том, что курс биткоина обновил исторический максимум и превысил стоимость в 64 тысячи долларов. Специалист отметил, что во многом на курс криптовалюты сейчас влияет нестабильность в мировом экономическом сегменте.

«Плюс различные мировые платежные системы вводят в свой сегмент биткоин... Он становится более и более популярным средством платежа», — цитирует эксперта RT.

При этом Бражников добавил, что не исключает существенного снижения курса криптовалюты к лету.

«Мы прогнозируем, что летом может быть откат до $40—45 тыс., если какие-то крупные игроки захотят на этом заработать. Но в связи с тем, что происходит в мире, прогнозы уже становятся субъективными», — добавил исполнительный директор РАКИБ.

Напомним, утром 14 апреля сообщалось, что стоимость биткоина обновила исторический рекорд. По состоянию на 08:30, курс криптовалюты вырос на 6% и составил 64,213 доллара, передает телеканал «360».