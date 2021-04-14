Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика14 апреля 2021 13:49

Блокчейн-эксперт рассказал о влияющих на курс биткоина факторах

Александр Бражников прокомментировал рост курса криптовалюты до 64 тысяч долларов
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Стоимость биткоина обновила исторический рекорд

Стоимость биткоина обновила исторический рекорд

Фото: Иван МАКЕЕВ

Исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников прокомментировал информацию о том, что курс биткоина обновил исторический максимум и превысил стоимость в 64 тысячи долларов. Специалист отметил, что во многом на курс криптовалюты сейчас влияет нестабильность в мировом экономическом сегменте.

«Плюс различные мировые платежные системы вводят в свой сегмент биткоин... Он становится более и более популярным средством платежа», — цитирует эксперта RT.

При этом Бражников добавил, что не исключает существенного снижения курса криптовалюты к лету.

«Мы прогнозируем, что летом может быть откат до $40—45 тыс., если какие-то крупные игроки захотят на этом заработать. Но в связи с тем, что происходит в мире, прогнозы уже становятся субъективными», — добавил исполнительный директор РАКИБ.

Напомним, утром 14 апреля сообщалось, что стоимость биткоина обновила исторический рекорд. По состоянию на 08:30, курс криптовалюты вырос на 6% и составил 64,213 доллара, передает телеканал «360».