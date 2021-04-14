Телеканалы выделяют час для президентского послания парламенту 21 апреля

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские телеканалы выделят один час в сетке своего вещания на послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, которое состоится 21 апреля. Это следует из опубликованной программы.

В опубликованных сетках вещания Первого канала, а также телеканалов «России 1» и НТВ трансляция послания главы государства запланирована с 12.00 до 13.00.

Журналистам для очной работы на послании главы государства надо сдать три теста на коронавирусную инфекцию, и предоставить в бумажном виде справки об отрицательном результате всех трех лабораторных исследований. Три теста на COVID-19 должны пройти и все сенаторы.

Как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава государства выступит перед парламентариями лично. В своем выступлении Путин должен рассказать о положении дел в стране, а также назвать основные направления внутренней и внешней политики России.

Напомним, ранее послание российского лидера всегда оглашалось в Кремле. В последний раз глава государства выступал перед Федеральным Собранием 15 января 2020 года.