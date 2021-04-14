Аналитик рассказал, что курс доллара может упасть до 70 рублей

Аналитик рассказал, когда доллар упадет до 70 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В середине марта рубль уверенно закрепился на уровне 72,5 за доллар и 86,5 за евро, однако за последний месяц российская валюта потеряла сразу несколько процентов. Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», объяснил, что ситуация на валютном рынке сможет нормализоваться только тогда, когда на международной арене ситуация станет более стабильной и спокойной.

«Восемь процентов падения - один из наихудших результатов по динамике валютных активов в мире. Причина столь масштабного ослабления рубля кроется в пресловутом геополитическом факторе. Иные факторы курсообразования рубля меркнут перед риском обострения конфликта в пограничном государстве и введения санкций», - цитирует эксперта «Российская газета».

Аналитик добавил, что фундаментальное укрепление рубля произойдет только тогда, когда Россия придет к пониманию со своими зарубежными партнерами.

«Вопрос фундаментального укрепления нацвалюты откладывается до разрядки на внешней орбите. В этой ситуации курс доллара может опуститься к отметке в 70 рублей. Но если это произойдет, то не раньше осени», - добавил Зельцер.

Напомним, Центробанк назвал официальные курсы валют на четверг. 15 апреля курс доллара от ЦБ составит 75,68 рубля, а евро - 90,54 рубля, передает «Свободная пресса».

Ранее сообщалось, что отечественная валюта укрепилась после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Политики обсудили глобальные и региональные темы, передает телеканал «360».