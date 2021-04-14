Дания отказалась от прививки AstraZeneca и приостановила вакцинацию J&J. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Дании отказалась от прививки AstraZeneca и приостановили вакцинацию препаратом Johnson & Johnson.

Стоит отметить, что страна предварительно заказала 2,4 миллиона доз вакцины AstraZeneca. Изъятие препарата задержит вакцинацию в Дании на несколько недель, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее более четырех стран приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за нескольких летальных случаев среди пациентов старше 50 лет и выявленных признаках тромбоза у молодых медиков, сделавших прививку.

При этом Европейское агентство по лекарственным средствам заявило о том, что преимущества вакцины AstraZeneca превышают риски, прививки ею возобновились с ограничениями в отношении определенных возрастных групп.

Несмотря на рекомендации Дания и Норвегия не восстанавливали вакцинацию AstraZeneca.

Еврокомиссия решила не продлевать контракты на вакцину против COVID-19 в следующем году с такими компаниями, как AstraZeneca и J&J.