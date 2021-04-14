Госкомпании будут согласовывать закупки иностранного ПО с Минцифры Фото: REUTERS

Минцифры России планирует ввести требование о необходимости согласования с ведомством закупок иностранного софта госорганами и госкомпаниями в рамках второго пакета мер поддержки отечественной IT-отрасли.

«В рамках второго пакета мер поддержки IT-отрасли планируется введение требования не только о предоставлении обоснований, но и о согласовании приобретения зарубежного ПО госорганами и госкомпаниями с регулятором», - приводит ТАСС заявление пресс-службы министерства.

В пресс-службе ведомства также заявили, что обход государственными компаниями требований законодательства о закупках никак не связан с классификатором. Однако, отметили, что такая проблема действительно существует.

Напомним, на сегодняшний день при проведении закупки любой госзаказчик должен прежде всего искать нужный ему софт в реестре отечественного ПО. При отсутствии в полной мере подходящего продукта в реестре, закупающие пишут мотивированное обоснование «невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств». Обоснование включают в досье при оформлении закупки.