Путин назвал уникальным советский способ перегона самолетов во времена ВОВ

Владимир Путин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поставки по ленд-лизу из Соединенных Штатов во времена Великой Отечественной войны сыграли важную роль в победе Советского Союза над нацисткой Германией. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Вообще, поставки по ленд-лизу и открытие потом второго фронта сыграли существенную роль в деле победы над общим противником, общим врагом – нацизмом», - сказал российский лидер в ходе заседания попечительского совета Русского географического общества (РГО).

По его словам, тот маршрут является «уникальным», а самолеты перегоняли «в исключительно тяжелых условиях». «Сами американские летчики говорили, что летать в таких условиях могут только самоубийцы и русские», - заявил он.

При этом глава государства напомнил, что поставки по ленд-лизу не были безвозмездными. Россия должна был рассчитаться за них до 2030 года, однако закрыла этот вопрос раньше - в 2006 году.

Путин также напомнил, что поставки по ленд-лизу, в том числе, покрывали потребность восточного фронта в тушенке на 80 процентов, а советские солдаты называли ее «вторым фронтом».

«Но это касалось не только продовольствия. Самое главное, знаете, что? Металл. Эти поставки имели очень большое значение для нашей оборонной промышленности... Боевая техника напрямую: автомобили, вагоны, самолеты», - отметил президент.