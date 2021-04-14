Звезда "Великолепного века" не может попасть в Россию из-за коронавируса

Мерьем Узерли отказалась от выступления в Москве из-за коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкая суперзвезда Мерьем Узерли не смогла приехать выступать в Москву из-за ограничений связанных с коронавирусом. Она записала обращение для своих поклонников и пообещала организовать встречу в Zoom.

«Привет-привет, дорогие друзья. Это Мерьем, приветствую вас из Германии. И мне очень грустно сообщать вам, что я не смогу лично присутствовать на Synergy Woman Forum 16 апреля в Москве, как мы планировали. К сожалению, коронавирусные ограничения внесли свои планы и у меня нет возможности выехать. Но я очень счастлива и жду нашей встречи в Zoom, так что я очень рада этому», — сказала Мерьем в своем Инстаграме.

Мерьем Узерли - 37-летняя звезда телесериала "Великолепный век". Ранее она планировала приезд в российскую столицу на женский форум, который откроется 16 апреля на площадке Vegas City Hall. Мерьем должна была поговорить со зрителями форума вживую на тему неравенства полов.

Напомним, из-за увеличения числа заболевших, Германия объявила об усилении карантинных мер. Власти решили ограничить авиасообщение.