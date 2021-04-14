Минобороны РФ получит часть Таганрогского залива. Фото: Михаил Терещенко. ТАСС

Министерству обороны Российской Федерации предоставляется в обособленное водопользование части акватории Таганрогского залива Азовского моря. Соответствующие распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован в среду, 14 апреля, на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению главы правительства, право на использование части акватории залива Азовского моря перешло российскому военному ведомству сроком на 20 лет «исключительно для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

В соответствии с документом, исключается использование данного участка Таганрогского залива для рыболовства и рыбоводства.

Азовское море является внутренним морем восточной окраины бассейна Атлантического океана, а также считается самым мелким морем в мире, и соединяется Керченским проливом с Черным морем.