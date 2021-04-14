Патрушев: США продолжают укреплять украинскую армию

Николай Патрушев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон продолжает укреплять украинскую армию. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев указав на то, что только в последние дни с американских авиабаз на Украину прибыло более пяти транспортных самолетов.

Напомним, накануне по меньшей мере два военно-транспортных самолета Военно-воздушных сил США C-130J Hercules прибыли в Киев, ранее на Украину прибыли еще не менее трех американских военно-транспортных самолетов. Кроме того, США уведомил Турцию, что два военных корабля США пройдут через Босфор в Черное море. Корабли по очереди пройдут через пролив 14 и 15 апреля и вернутся 4 и 5 мая.

Как отметил глава Совбеза, западные страны во главе с США, призывая Москву не предпринимать меры по обеспечению безопасности на приграничной территории, «подталкивают Украину к провокациям».

«Заявляют на словах о своей незаинтересованности в разжигании конфликта, а на самом деле выделяют средства на вооружение украинской армии, наращивают присутствие кораблей в Черном море, планируют серию совместных учений», - заявил он.

По его словам, Вашингтон осуществляет поставки летальных вооружений, а также обучает украинских военнослужащих, усиливает разведывательную деятельность на крымском направлении с использованием летательных аппаратов и радиоэлектронных средств.