Умер Олег Марусев, актер и телеведущий программы «Пойми меня»

Умер Олег Марусев, актер и телеведущий Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Умер Олег Марусев, советский и российский актер и телеведущий. Его не стало на 77-м году жизни. Об этом в среду, 14 апреля, сообщил его коллега актер Станислав Садальский на своей странице в социальной сети Instagram.

- Ушел Олег. Мне позвонила Валерия Гущина из Гильдии актеров кино, рыдая, сообщила скорбную весть. Я в оцепенении, просто впал в ступор, - сообщил актер. Причина смерти артиста не уточняется.

Олег Марусев проработал на телевидении 35 лет. В 1960-х годах он трудился в театре Геннадия Юденича «Скоморох», после чего перешел к карьере на телевидении, где проработал с 1971 по 2006 год.

Актер был автором и ведущим нескольких телевизионных программ: «Концерт после концерта», «С песней по жизни», «После смены», «Пойми меня» и «Старая квартира». После ухода с телевидения Олег Марусев работал в столичном «Театре Луны».

Артист был удостоен звания Заслуженного артиста РФ, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, а в 2010 году - Ордена Дружбы.