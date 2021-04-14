Патрушев заявил о сохранении угрозы терактов в Крыму

Николай Патрушев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев заявил, что на территории Крыма сохраняется угроза национальной безопасности, которая связанна с риском ухудшения межнациональной и межконфессиональной обстановки. По его словам, среди прочего, остается угроза терактов.

«На территории Крымского полуострова сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов», - сказал глава Совбеза.

Патрушев заявил, что причинами формирования неблагоприятной обстановки в регионе является «деструктивная деятельность» Вашингтона, ряда стран-членов Евросоюза, НАТО, а также Украины. Как он отметил, такая деятельность направлена «на дискредитацию внутренней и внешней политики Российской Федерации».

Как писал сайт kp.ru, Патрушев также заявил о том, что США продолжают укреплять украинскую армию.