Путин рассказал о самочувствии после второй инъекции вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что введение второго компонента вакцины от коронавируса прошло без побочных явлений, а первый компонент уже дал "хороший иммунный ответ".

- Я сделал эту прививку и пошёл сразу в зал. За 10 минут до того, как вошёл в зал. Всё нормально, всё нормально, без побочных эффектов и явлений. Вообще не чувствую, что я сделал какую-то прививку. Всё нормально - с утра позанимался спортом. Как врачи сказали, что после первой иммунной прививки хороший иммунный ответ. Во всяком случае, эффект положительный, никаких побочных явлений нет, - поделился российский президент.

Сегодня, 14 апреля, Владимир Путин объявил, что сделал второй укол вакцины от коронавируса. Как сообщал сайт KP.ru, президент выразил надежду на скорое отступление пандемии коронавируса.