Шойгу рассказал о встрече с белым медведем во время экспедиции "Умка-2021"

Шойгу рассказал о курьезном случае в недавней экспедиции "Умка-2021". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны и президент Русского географического общества Сергей Шойгу во время заседания попечительского совета организации рассказал о курьезном случае в недавней экспедиции "Умка-2021". Он припомнил, что в рамках этих учений из-подо льда одновременно всплыли три атомные подводные лодки. Места их всплытия были обозначены небольшими флажками.

"К одной из этих вешек докопался медведь и долго ходил вокруг нее. Вынуждены были его отгонять, потому что лодка должна была снизу всплывать, а медведь как раз стоял на этом месте. Они там есть, они чувствуют себя свободно", — цитирует Шойгу РИА Новости.

Министр отметил, что подлодка пробила лед ровно в том месте, где было запланировано.

"Как раз эта вешка у нее оказалась на крыше (рубки)", - отметил он.

Напомним, экспедиция "Умка-2021" проходила 20 марта 2021 года в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории, покрытой сплошным льдом. По замыслу три субмарины одновременно всплыли в радиусе всего 300 метров.