На Украине заинтересованы в контактах США и России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев заинтересован в контактах Москвы и Вашингтона, что поможет не завести ситуацию в Донбассе в тупик. Такое заявление сделал постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица, комментируя возможность встречи президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена.

«Украина заинтересована, чтобы США контактировали с Россией, иначе ситуация была бы тупиковая», - сказал дипломат в комментарии агентству «Укринформ».

По его словам, для незалежной важно, что американский президент в ходе разговора с российским коллегой сообщил позицию Вашингтона относительно обострения ситуации на восточной границе Украины.

Кислица заявил, что стороны могут провести встречу на «нейтральной территории», однако, по его мнению, в любом случае такой встрече будет предшествовать «длительная подготовка по ее содержательному наполнению». «Не думаю, что Вашингтону интересны экспромты», - отметил он

Напомним, в ходе состоявшегося во вторник, 13 апреля, телефонного разговора Байден предложил Путину провести встречу в ближайшие месяцы в третьей стране «для обсуждения всего спектра вопросов», которые касаются интересов двух стран. В Кремле отметили, что глава Белого дома высказал заинтересованность в нормализации двусторонних отношений.