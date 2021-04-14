В Москве 13 апреля побит рекорд тепла 1962 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 14 апреля, температура в Москве обновила рекорд, державшийся с 1962 года. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос».

Как передает РИА Новости, синоптик сообщил, что к 15.00 по московскому времени воздух в столице прогрелся уже до 21,5 градуса тепла, побив рекорд тепла 59-летней давности.

Напомним, днем ранее, 13 апреля, также был побит температурный рекорд, который держался в столице с 2008 года. Воздух в городе прогрелся плюс 21,2. Предыдущий рекорд уступает почти на градус. 13 апреля 2008 года синоптики зарегистрировали температуру в Москве на уровне 20,4 градуса тепла.

Напомним, ранее научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура летом текущего 2021 года по всей территории России будет около и выше нормы, отметив, что данный прогноз погоды в первую очередь актуален для жителей европейской части государства.