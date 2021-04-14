Британский суд отказал бывшим акционерам ЮКОСа возобновлять делопроизводство

Высокий суд Англии отказал бывшим акционерам ЮКОСа в возобновлении исполнения решения международного арбитража от 2014 года, сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко.

- Только что, буквально полчаса [назад] мы получили информацию о том, что Высокий суд Англии огласил решение, в котором отказал бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС в возобновлении в Великобритании производства по исполнению решения международного арбитража, принятого в 2014 году, - рассказал Чуйченко на расширенной коллегии Минюста.

Он также отметил, что британский суд после тщательной оценки аргументов обеих сторон поддержал позицию Минюста России. Высокий суд Англии согласился с тем, что невозможно привести в исполнение решения Арбитражного суда до того, как верховный суд Нидерландов вынесет решение по российской кассационной жалобе. По словам Чуйченко, суд также признал, что у жалобы есть шансы на успех, и назвал её "частью добросовестных и легитимных действий России по защите своих интересов".