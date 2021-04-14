Захарова: РФ обеспокоена нарастающей эскалацией в Афганистане из-за отсрочки вывода войск США

РФ обеспокоена нарастающей эскалацией в Афганистане из-за отсрочки вывода войск США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия озабочена возможной эскалацией вооруженного конфликта в Афганистане в ближайшее время из-за отсрочки вывода войск США до 11 сентября 2021 года.

"Анонсированное США намерение вывести свои войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года является очевидным нарушением американо-талибского соглашения, подписанного 29 февраля 2020 года и предусматривающего полный вывод войск США до 1 мая 2021 года. В связи с этим вызывает озабоченность возможная эскалация вооруженного конфликта в Афганистане в ближайшее время, что, в свою очередь, чревато подрывом усилий по началу прямых межафганских переговоров", - цитирует ТАСС представителя МИД РФ.

Напомним, ранее Вашингтон анонсировал, что полностью выведет свои войска из Афганистана 11 сентября 2021 года. При этом представитель Белого дома отметил, что вывод американской армии начнется уже 1 мая. Президент США Джо Байден решил пересмотреть политику в отношении Афганистана и завершить 20-летнюю войну.