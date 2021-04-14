Патрушев: на Украине при поддержке Запада созданы центры подготовки диверсантов

Николай Патрушев. Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований развернуты на Украине при поддержке Запада. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, отметив, что эти центры, возможно, будут готовиться к совершению терактов на российской территории и в других странах.

«С подачи западных спонсоров на территории Украины развернуты центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований. Не исключено, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов», - сказал глава в ходе совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму.

Как писал сайт kp.ru, Патрушев также заявил о сохранении угрозы терактов в Крыму. По его словам, причинами формирования неблагоприятной обстановки в регионе является «деструктивная деятельность» Вашингтона, ряда стран-членов Евросоюза, НАТО, а также Украины.