Финляндия сообщила о готовности принять Путина и Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финляндия готова принять встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщила канцелярии главы Финляндии Саули Ниинистё.

«Финляндия всегда предлагала свои добрые дипломатические услуги. Что касается этой потенциальной встречи, то готовность организовать ее была представлена обеим сторонам», - приводит ТАСС заявление канцелярии финского президента.

В канцелярии уточнили, что предложение было сделано уже некоторое время назад, а не в ходе разговора, проведенного финским и российским лидерами в минувший вторник, 13 апреля.

Напомним, в ходе состоявшегося днем ранее, 13 апреля, телефонного разговора американский лидер предложил российскому коллеге провести встречу в ближайшие месяцы в третьей стране. Позже в Кремле сообщили, что Вашингтон предложили провести встречу глав государств в одной из европейских стран. Как писал сайт kp.ru, Чехия уже предложила принять саммит Россия-США в Праге.