Аллерголог предупредил о пыльцовом дожде в Москве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве из-за цветения ольхи и орешника начался пыльцевой дождь. Об этом в среду сообщает столичный комплекс городского хозяйства в Telegram-канале. Отмечено, что в воздухе столицы сейчас высокий уровень аллергенов.

"По данным точного пыльцевого мониторинга ALLERGOTOP, в городе сейчас высокий уровень аллергенов из-за повышенной концентрации пыльцевых зерен ольхи и орешника и появления первых зерен ивы", - сказано в сообщении.

Специалисты отмечают, что ольха наиболее распространена в районах Ново-Переделкино, Свиблово и Троицке, а также в парках "Фили", "Царицыно", "Кузьминки-Люблино" и "Митино".

Орешник же в большинстве своем растет в районах Северный и Обручевский, в Измайловском, Воронцовском и Царицынском парках.

Ранее синоптики рассказали, что в Москве побит температурный рекорд. Специалисты отмечают, что такой погоды в столице не наблюдалось с 1962 года. Воздух в городе прогрелся до 21 градуса.