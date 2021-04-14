Эксперт: работодатели не поддержат идею оплачиваемого допотпуска отцам после рождения ребенка

Работодатели не поддержат идею оплачиваемого допотпуска отцам после рождения ребенка Фото: REUTERS

Работодатели, скорее всего, не поддержат, инициативу давать дополнительный отпуск молодым отцам сразу после рождения у них ребенка. Такое мнение в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал ведущий научный сотрудник Центра политики занятости и социально-трудовых отношений Института экономики РАН Алексей Седлов.

«Я думаю, что это неактуальная инициатива. В связи с тем, что, конечно, работодатель будет против. Потом с точки зрения, я не знаю, государства, почему оба должны быть на больничном. Можно еще и бабушек туда присовокупить», - сказал специалист.

По его мнению, в такой ситуации работодатель на отца «традиционно в нашем обществе будет смотреть косо». Как он считает, в Европе, все «немножко по-другому», поскольку люди там «побогаче».

«Конечно, если примут эту инициативу, ну, хуже от этого не будет. Просто получится так, что работающий отец может пользоваться, может не пользоваться. Скорее всего, работодатель будет против. Если работодатель будет за, да почему нет?», - добавил он.

Напомним, ранее депутат Госдумы Иван Сухов предложил предоставлять мужчинам, у которых только родился ребенок, пятидневный оплачиваемый отпуск. Парламентарий считает, что в эти дни семьи, как правило, особенно сильно нуждаются в помощи и поддержки отцов.