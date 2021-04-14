В КПРФ назвали провокацией слова Жириновского о смене главы партии

Ранее Жириновский заявил журналистам, что смена лидера у коммунистов произойдет уже на ближайшем съезде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь главы Коммунистической партии России Геннадия Зюганова Александр Ющенко прокомментировал заявление лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского о скорой смене руководителя. Он назвал этот шаг провокацией и отметил, что "ничего соответствующего действительности в словах Жириновского нет".

- Хорошо, что Жириновский следит за жизнью КПРФ, значит, чувствует нашу силу. Возможно, он даже захочет вступить в партию, но его не примут, - добавил Ющенко в разговоре с РБК.

Пресс-секретарь Зюганова также отметил, что все региональные конференции выступили с поддержкой действующего главы партии перед отчётно- выборным съездом КПРФ, запланированным на 24 апреля 2021 года.

Ранее Жириновский заявил, что Зюганов сообщил ему о планах взять самоотвод на ближайшем съезде. Политик также предположил, что новым лидером компартии станет Юрий Афонин, нынешний заместитель председателя ЦК КПРФ.

Сайт KP.ru сообщал, что в интервью обозревателю "Комсомольской правды" Александру Гамову в Clubhouse Владимир Жириновский заявил, что не дружит с Геннадием Зюгановым, никогда с ним не выпивает и садится рядом, только если больше нет свободных мест.