Аналитик посчитал, насколько подорожает отдых в Крыму и Сочи после закрытия Турции Фото: Антон ПИКУС

Россия временно ограничила полеты в Турции. Это значит, что тысячи отдыхающих устремятся на российские курорты. Ажиотаж приведет к росту цен, уверены эксперты. Они спрогнозировали, как вырастут цены на отдых в Крыму и Сочи этим летом.

Краснодарский край и Крым – это основная альтернатива отдыху в Турции. Обычно курорты принимают по 500 и 200 тысяч человек, соответственно. Из-за отмены авиасообщения с Турцией добавится еще не менее полумиллиона отдыхающих.

- Несмотря на большой ажиотаж на российских курортах, цены там все таки ниже, чем в Турции, поэтому есть куда расти, - делится с Life.ru аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

По его прогнозам, в мае цены поднимутся на 15-20 процентов. Их рост уже начался и в первую очередь это заметно по авиабилетам. Средний чек на перелет в Сочи и Симферополь прибавил 6-13%.

А вот перелет в Краснодар, Анапу и Геленджик обойдется на 7-14% ниже, чем в 2019 году.

В пользу повышения цен на отечественные курорты играет то, что сейчас действует программа кешбэка на турпакеты. Государство возвращает до 20 тысяч рублей потраченной суммы, поэтому граждане готовы тратить на курортах больше, чем обычно.

Помимо отелей и билетов вырастут цены в ресторанах, на аренду транспорта, водные аттракционы, экскурсии.