Росздравнадзор: случаев тромбоза после вакцинации "Спутником V" не зарегистрировано Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ни одного случая тромбоза после прививки российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» не зафиксировано. Такое заявление сделали Росздравнадзоре.

«В ходе проведения фармаконадзора нами не зафиксировано ни одного случая тромбозов, резвившихся на фоне вакцинации препаратом "Спутник V" и ставших следствием его применения», - заявила глава организации Алла Самойлова.

Как отметила глава Росздравнадзора, Министерство здравоохранения Аргентина также не выявило ни одного эпизода, где использование российских вакцин от коронавируса привили бы к тромбозу. Ведомство опубликовало соответствующие данные по результатам клинического применения «Спутник V».

«Многостадийная очистка вакцины "Спутник V" с использованием высокотехнологичной хроматографии и микрофильтрации исключает попадание в вакцину высоких количеств остаточной ДНК, которая является фактором риска развития тромбозов», - отметила глава Росздравнадзора.

Напомним, ранее европейский регулятор EMA подтвердил наличие связи между образованием тромбов и вакцинацией AstraZeneca, а накануне американские власти рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson из-за возможного образования тромбов после ее введения.