Елизавета II вернулась к королевским обязанностям через четыре дня после смерти принца Филиппа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Королева Елизавета II вернулась к королевским обязанностям через четыре дня после смерти герцога Эдинбургского, чтобы подписать документы о выходе на пенсию самого высокопоставленного чиновника своей семьи Уильяма Пила.

Он официально ушел с поста лорда Чемберлена. Граф руководил организацией похорон герцога, известных как операция «Форт-Бридж». Он передал ответственность за операцию своему преемнику, бывшему шефу разведки МИ5 Эндрю Паркеру, всего за неделю до смерти принца Филиппа в Виндзорском замке, сообщает Guardian.

Офис лорда Чемберлена во главе с контролером королевы подполковником Майклом Верноном занимается практической стороной траурной службы в субботу. Но главным руководителем является лорд Паркер, который вступил в свою новую должность 1 апреля после ухода Пила на пенсию, проработавшего на этом посту более 14 лет.

Напомним, принц Филипп скончался на сотом году жизни 9 апреля. Траур в королевстве продлиться три недели. Прощание с герцогом Эдинбургским запланировано на 17 апреля. Церемония пройдет в Виндзоре.