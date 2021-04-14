Минюст РФ намерен модернизировать правила содержания в колониях и СИЗО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство юстиции РФ собирается пересмотреть действующие правила содержания в колониях и следственных изоляторов (СИЗО) с целью отмены тех норм, которые явно устарели. Такое заявление сделал глава ведомства Константин Чуйченко на расширенной коллегии министерства.

«В целом, говоря о системе ФСИН, наша задача - создать человеческие условия для людей, которые совершили преступление, но тем не менее являются нашими гражданами», - заявил министр.

По его словам, ограничения, предусмотренные законом, не должны «причинять страдания и унижать человеческое достоинство». Как он отметил, задачей ведомства является модернизация правила внутреннего распорядка, нормы вещевого довольствия и питания.

Чуйченко также заявил, что уже в текущем году нужно начать реализацию пилотного проекта по созданию учреждения ФСИН нового типа, которое сосредоточит в себе и исправительные учреждения разных видов режима и следственный изолятор. «Родственникам также должно быть удобно приезжать и посещать своих близких», - добавил он.