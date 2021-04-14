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Общество14 апреля 2021 17:05

Армения купит у России 1 миллион доз вакцины "Спутник V"

Власти республики рассчитывают в течение года вакцинировать от коронавируса порядка 20% населения
Ася КУЗНЕЦОВА
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Россия отправит в Армению 1 млн доз "Спутника V"

Россия отправит в Армению 1 млн доз "Спутника V"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Армения договорилась с Россией о покупке одного миллиона доз вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщила сегодня, 14 апреля, министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

- Хочу отметить, что есть договорённость на высоком уровне о приобретении одного миллиона доз вакцины "Спутник V" из Российской Федерации, - заявила Аванесян на заседании парламента.

Министр также сообщила, что власти Армении планируют в течение года вакцинировать от COVID-19 около 20% населения страны.