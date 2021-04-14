Собор Парижской Богоматери вновь откроется в 2024 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генерал французской армии, отвечающий за восстановление Нотр-Дама, заявил, что собор, разрушенный пожаром, может быть вновь открыт в 2024 году, как и обещал Эммануэль Макрон, но при условии, если все «засучат рукава».

Жан-Луи Жоржелин сказал, что неожиданные задержки в работах по восстановлению прежнего убранства собора 13-го века, включая карантинные меры, связанные с коронавирусом, не должны нарушать пятилетний срок, заложенный на восстановление собора, сообщает Guardian.

«Очевидно, что территория вокруг собора будет далека от завершения, и, возможно, строительство шпиля не будет завершено, но собор снова станет местом поклонения, и это наша цель», - сказал генерал.

Напомним, 15 апреля 2019 года начался пожар в Соборе Парижской Богоматери. Пламя охватило деревянно-свинцовый шпиль высотой 93 метра, построенный в 1859 году архитектором Эженом Виолле-ле-Дюк. Огонь быстро перекинулся на ребристую крышу собора, состоящую из сотен вековых дубовых балок.