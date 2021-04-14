Швеция приостановила использование вакцины от коронавируса Johnson & Johnson Фото: REUTERS

Швеция приостановила использование вакцины от коронавирусной инфекции производства компании Johnson & Johnson до разъяснений европейского регулятора, который намерен огласить свою позицию по данному препарату на следующей неделе.

Управление здравоохранения Швеции сообщает, что поскольку компании Johnson & Johnson приостановила поставки своей вакцины в Европу, в страну было доставлено 31 тысяча доз, но ни одна из них не распределяется для вакцинации.

«Шведское управление здравоохранения в настоящее время ожидает результатов текущего расследования Европейского агентства лекарственных средств в отношении безопасности. До тех пор не рекомендуется использовать дозы вакцины», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, накануне американские власти рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson из-за возможного образования тромбов после ее использования. По данным СМИ, прививочную кампанию данным препаратом остановят во всех государственных центрах. Сама компания заявила о решение отложить применение препарата в европейских странах.