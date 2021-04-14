Госдума отклонила законопроект об освобождении от НДФЛ россиян с низкими доходами Фото: REUTERS

В среду, 14 апреля, Госдума РФ отклонила в первом чтении законопроект об освобождении от уплаты подоходного налога россиян с зарплатой ниже двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Инициатором документа выступили депутаты от ЛДПР.

Напомним, с 1 января текущего года МРОТ в России был установлен в размере 12 792 рубля в месяц. Исходя из норм предложенного проекта закона, россияне, которые получают зарплату меньше 25 584 рубля, могут быть освобождены от уплаты НДФЛ в размере 13 процентов.

Как утверждали авторы документа, законопроект мог бы стимулировать потребление, позволил бы сократить социальные расходы государства в связи с увеличением реальных доходов бедных, а также значительно уменьшить расходы на администрирование налогов для подобной группы.

Тем не менее против инициативы выступили комитет Госдумы по бюджету и налогам, правительство и Счетная палата, которые в своих заключениях отметили, что реализация такого законопроекта привела бы к выпадающим доходам региональных и местных бюджетов, однако размер и источники их компенсации не определены.