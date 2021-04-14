Правительство РФ может продлить акцию по кэшбеку из-за отмены поездок в Турцию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ведущим радио «Комсомольская правда» Михаилом Антоновым рассказал, что правительство РФ рассмотрит продление акции на кэшбек из-за приостановки авиасообщений с Турцией.

- Действует акция кэшбек, которая дает скидку 20% на путешествие по России при оплате картой «МИР» на сайте «Мир путешествий» РФ. Совсем скоро два миллиарда рублей, направленные на скидку, могут быть полностью использованы. Мы просим правительство продлить финансирование этой акции, так как период продаж изначально планировался до 15 июня, а период путешествий до 30 июня, - сказал Горин.

Он также отметил, что у российских туристов есть три варианта переоформления, перебронирования или возврата денежных средств по аннулированным турам в Турцию в период с 15 апреля по 31 мая.

- Наиболее популярная опция – это перенос сроков поездки в Турцию и Танзанию после 1 июня. Мы надеемся, что ограничения будет отменены, - заявил вице-президент АТР.

Он отметил, что есть возможность подбора альтернативного тура как по зарубежным направлениям, так и по России. Денежные средства, которые оплачены туристом в счет поездки в Турцию, могут быть перенаправлены.

- Если тур дороже, то происходит доплата. Или можно купить ровно на такую же сумму путешествие, - рассказал Горин.

По словам специалиста, если же российские туристы хотят вернуть денежные средства, то возврат происходит за вычетом фактически понесенных расходов туркомпанией.

- Возврат денег занимает довольно-таки продолжительное время. Туроператор просто может не заниматься тем или иным направлением, тогда туристу предложат просто перенос поездки. Или оформление заявления на возврат. Но это экономически не выгодно, потому что часть туров идут со штрафными санкциями. Они бывают и незначительные, но бывают очень существенные, - предупредил специалист.

Напомним, РФ ограничила поездки в Турции из-за увеличения числа заболевших коронавирусом в стране. В прошедший вторник, 13 апреля, турецкий оперштаб зафиксировал более 59 тысяч заболевших в сутки. Российские авиакомпании выполняют рейсы в страну, но не более двух в неделю. Туристам предложены альтернативные направления. Так, поменять путевку в Турцию можно на поездку в Египет.