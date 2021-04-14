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Звезды14 апреля 2021 17:58

В США снимут англоязычный ремейк фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"

Режиссёром фильма станет Марюс Вайсберг
Ася КУЗНЕЦОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)
«Иронию судьбы» переснимут в Голливуде

«Иронию судьбы» переснимут в Голливуде

Фото: кадр из фильма

Режиссёр Марюс Вайсберг снимет англоязычный ремейк советской комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", сообщается на сайте компании "Централ Партнершип".

- Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом, и вот наконец благодаря моему партнеру Владимиру Кошелеву у нас получилось создать блестящий сценарий, - заявил Вайсберг.

Также отмечается, что одну из главных ролей исполнит Эмма Робертс, сыгравшая в сериалах "Американская история ужасов" и "Королевы крика", а также в фильмах "Мы — Миллеры", "Оторва" и "Кокаин".

Сценаристом ремейка комедии станет Тиффани Полсен, автор истории комедии "Пара на праздник".

Продюсерами фильма станут Винсент Ньюман, Владимир Кошелев и Марина Беспалова. Съёмки запланированы на лето 2021 года и пройдут в Бостоне, столице штата Массачусетс.

Культура