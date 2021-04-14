В России упростят порядок взыскания мелких штрафов за нарушение ПДД Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Министерство юстиции России и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) намерены упростить порядок взысканий по небольшим штрафам за нарушение правил дорожного движения без исполнительного производства. Такое заявление сделал министр юстиции Константин Чуйченко.

Введение упрощенного порядка исполнения требований по штрафам за ПДД глава ведомства назвал в числе основных задач ФССП.

Упрощенный механизм исполнения постановлений о назначении административных штрафов на суммы, которые не превышают 10 тысяч рублей, предполагает, что приставы будут получать постановления в электронном виде и проводить взыскание, не возбуждая при этом исполнительного производства.

Среди других задач ФССП на текущий год Чуйченко назвал создание реестра, который будет содержать сведения об исполнительных документах, а также упрощение процедуры признания налоговой задолженности безнадежной и внедрение оперативного уведомления лиц, участвующих в исполнительном производстве.