В Ирландии начали расследование в отношении Facebook из-за утечки данных 533 млн пользователей Фото: REUTERS

Ирландские власти начали расследование в отношении Facebook после утечки данных 533 млн пользователей социальной сети.

Ранее появилось сообщение, что пользователь одного из хакерских форумов бесплатно опубликовал личные данные 533 млн пользователей Facebook. Речь идет об идентификаторах, полных именах, местоположении, датах рождения, биографии телефонных номерах, и иногда адреса электронной почты. В представленной базе есть данные граждан из 106 стран, включая 10 млн пользователе из России, 11 млн - из Великобритании, 32 млн - из США.