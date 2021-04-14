Путин наградил орденами Мужества пожарных, тушивших Невскую мануфактуру

Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении орденом Мужества четырёх спасателей, принимавших участие в тушении "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге. Пожарный Илья Белецкий награждён посмертно, сообщили в Кремле. Также к награде представлены Антон Соколов, Борис Старковский и Константин Старцев.

- За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, - сказано в заявлении на сайте Кремля.