Россия рассчитывает, что все стороны будут соблюдать Конвенцию Монтрё Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва рассчитывает, что все стороны будут соблюдать Конвенцию Монтрё. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя слова президента Турции Реджеп Тайп Эрдогана о канале «Стамбул».

«Мы всегда высоко оценивали позицию Турции в защиту конвенции Монтрё … мы исходим из того, что всеми сторонами, всеми теми, кто реально заинтересован в поддержании надлежащего уровня безопасности и стабильности, будет сделано все возможное для того, чтобы никакие технические решения не меняли правовой режим прохода проливов», - приводит ТАСС слова дипломата, который назвал данный документ одним из главных инструментов поддержания стабильности и безопасности в регионе.

Ранее турецкий лидер заявил, что на проектируемый канал «Стамбул» не будет распространяться конвенция Монтрё о режиме проливов. По словам Эрдогана, новый канал станет достижением для Турции, поскольку поможет «серьезно разгрузить пролив Босфор с точки зрения охраны окружающей среды».

Проект канала «Стамбул» был впервые анонсирован главой Турции в 2011 году и должен стать новой судоходной артерией в западной части Стамбула, соединяющей Черное и Мраморное моря. В декабре 2019 года Эрдоган заявлял, что морское сообщение через канал не будет подпадать под действие конвенции Монтрё. Как писал сайт kp.ru, генпрокуратура Анкары выдала ордера на аресты 14 отставных адмиралов по обвинению в попытке нарушения конституционного строя республики из-за письма в защиту конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.