В Центре Гамалеи заявили о готовности помочь другим производителям с очисткой вакцин

Центр Гамалеи заявил о готовности поделиться технологиями с другими производителями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты Центра имени Гамалеи заявили, что готовы поделиться технологией очистки с другими производителями вакцин, сообщается на официальном сайте вакцины "Спутник V".

- Центр "Гамалеи" готов поделиться своей технологией очистки с другими производителями вакцин, чтобы помочь им минимизировать риск побочных эффектов во время вакцинации, - сказано в заявлении Центра имени Гамалеи.

В публикации также отмечается, что вакцина "Спутник V" настолько качественна и безопасна благодаря применению технологии 4-стадийной очистки, из которых две стадии хроматографической очистки и две - тангенциальной фильтрации.