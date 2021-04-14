В Центре Гамалеи заявили о готовности помочь другим производителям с очисткой вакцин

Центр Гамалеи заявил о готовности поделиться технологиями с другими производителями
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Специалисты Центра имени Гамалеи заявили, что готовы поделиться технологией очистки с другими производителями вакцин, сообщается на официальном сайте вакцины "Спутник V".
- Центр "Гамалеи" готов поделиться своей технологией очистки с другими производителями вакцин, чтобы помочь им минимизировать риск побочных эффектов во время вакцинации, - сказано в заявлении Центра имени Гамалеи.
В публикации также отмечается, что вакцина "Спутник V" настолько качественна и безопасна благодаря применению технологии 4-стадийной очистки, из которых две стадии хроматографической очистки и две - тангенциальной фильтрации.