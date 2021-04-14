Производство вакцины "Спутник V" запустили в Сербии Фото: Мария ЛЕНЦ

В Сербии началось производство вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", которая была разработана в России, а центре Гамелеи. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ и Институт вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" объявляют о запуске производства российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Сербии», - говорится в заявление фонда, где не исключили, что в будущем возможен экспорт данного препарата в другие страны региона.

Вакцинация против коронавируса российской вакциной «Спутник V» в Сербии началась 6 января.

Напомним, в конце марта в Бразилии произвели пилотную партию вакцины от коронавируса «Спутник V». Препарат отправили в Москву для проверки и сертификации. Накануне Российский фонд прямых инвестиций заявил, что производство российской вакцины на итальянском заводе Adienne может начаться в ближайшие пару месяцев.