ЦБ РФ ужесточил критерии вовлеченности банков в проведение сомнительных операций Фото: Анастасия ОСИПОВА

Центробанк принял решение ужесточить критерии, указывающие на высокую вовлеченность банка в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными средствами. Соответствующее заявление опубликовано на сайте регулятора.

Банк России намерен считать вовлеченным в проведение сомнительных операций, если их объем превышает 0,5 млрд рублей за квартал. На сегодняшний день этот порог составляет 1 млрд рублей, он был установлен в 2017 году.

Как уточняется, новые правила будут применяться регулятором начиная со второго квартала текущего года.

В сообщении также говорится о том, что объемы сомнительных операций на протяжении последних нескольких лет последовательно снижаются. Согласно приведенным данным, за пять лет, в период с 2016 по 2020 годы, объемы вывода денег за границу по сомнительным основаниям сократились в четыре раза, до 52 млрд рублей, а обналичивания денежных средств в банковском секторе уменьшилось в семь раз, и составило 78 млрд рублей.

«Банки в целом соблюдают установленные пороговые значения. Введение новых критериев призвано стимулировать кредитные организации более тщательно выявлять и пресекать сомнительные операции и направлено на дальнейшее сокращение их объема», - говорится в заявлении Банка России.