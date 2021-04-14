Эрдоган: На канал "Стамбул" не будет распространяться конвенция Монтрё

На проектируемый канал "Стамбул" не будет распространяться конвенция Монтрё о режиме проливов, заявил Эрдоган Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конвенция Монтрё о режиме проливов не будет распространяться на проектируемый канал "Стамбул", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

- У канала "Стамбул" нет никакой связи с конвенцией Монтрё. Этот канал для нас станет достижением, поможет серьёзно разгрузить пролив Босфор с точки зрения охраны окружающей среды, - приводит телеканал Haberturk слова турецкого президента.

Эрдоган также отметил, что новая водная артерия поможет Турции укрепить суверенитет и независимость.

Напомним, в 2011 году Эрдоган впервые анонсировал создание проекта канала "Стамбул". Он должен был соединить Чёрное и Мраморное моря, а также стать новой судоходной артерией в западной части Стамбула.

Сайт KP.ru также сообщал, что, по словам заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, Москва рассчитывает на соблюдение Конвенции Монтрё всеми сторонами.