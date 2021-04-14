Правило о сдаче ПЦР-тестов для прибывающих на территорию РФ распространяются на Абхазию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новые правила, согласно которым, прибывающие любым видом транспорта на территорию Россию, обязаны сдавать тест на наличие коронавируса в течение трех дней с момента прибытия в страну, распространяются и на Абхазию. Такое пояснение дали в Роспотребнадзоре.

«Из Абхазии в том числе», - прокомментировало ведомство вопрос одного из пользователей в Instagram.

Как писал сайт kp.ru, новые правила начинают действовать с четверга, 15 апреля. По приезду в Россию, до получения результата теста необходимо находиться на самоизоляции по месту жительства или пребывания. Разместить информацию о результате лабораторного исследования на коронавирус необходимо на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Ранее это требование касалось только вернувшихся в страну самолетом.