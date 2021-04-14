Наталья Водянова и ее дорогие кроссовки вызвали спор в соцсетях

Наталья Водянова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российская модель Наталья Водянова прорекламировала бренд своего сына Fashion Baby, чем вызвала бурные споры в социальных сетях. Пост с видео появился на ее странице в Instagram.

На размещенном видео модель предстала без мейкапа в оверсайз-платье и желтых кедах с изображением бабочки на подошве. Водянова, делая мах ногой, рисует в воздухе полукруг.

Дизайн кроссовок разработал сын Водяновой Лукас Портман, а стоимость такой обуви на сайте компании составляет 330 евро (около 29,8 тысячи рублей). Как уточняется, они полностью изготовлены из переработанных материалов.

«Зачем это все?», - отреагировал один из пользователей на такую рекламу кроссовок.

«Кривая нога, и сгорбленная спина выглядят ужасно! Надела бы шорты хотя бы», - добавил еще один комментатор.

Другой пользователь назвал движения модели странными, а все происходящие «непонятной глупостью».

Однако некоторым публикация Водяновой понравилось. Один из комментаторов отметил, что в таком виде она выглядит на 18 лет.

«Наталья, вам реально 39? Не скажешь!», - добавил другой.

«Просто красотка», «Девчонка», «Такая клевая», - заявили пользователи соцсети.