Клиенты банка «Открытие» одновременно с рефинансированием ипотеки могут получить дополнительную сумму на личные нужды

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Банк «Открытие» запустил новую программу «Рефинансирование Плюс», позволяющую клиентам не только улучшить условия по ипотечным кредитам, но и взять дополнительную сумму на личные нужды. Оформляя рефинансирование ипотеки, заемщик под ипотечную ставку может одновременно получить денежные средства, которые пригодятся ему, например, для ремонта квартиры или покупки мебели. При этом цели, на которые клиент желает получить дополнительные средства, могут быть любыми.

Ставка по новому кредитному продукту составляет 8,3% годовых. Она может быть снижена еще больше - до 7,8% для зарплатных или корпоративных клиентов, либо если кредит оформляется на сайте «Открытия» или у партнеров банка. Кредит можно оформить на срок до 30 лет.

Клиенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей могут получить кредит от 500 тысяч рублей до 50 миллионов рублей. Заемщики из других регионов России – до 20 миллионов рублей. Какую сумму дополнительных средств предоставит банк, зависит от размера ипотечного кредита и стоимости квартиры. Минимальный размер дополнительной суммы - от 200 тысяч рублей, максимальный – до 2 миллионов рублей.

По словам вице-президента банка «Открытие» Нины Крючковой, программы рефинансирования ранее оформленной ипотеки пользуются у клиентов большой популярностью.

- При этом клиентам зачастую требуются дополнительные кредитные средства на ремонт, покупку мебели, иные нужды. Мы рады предложить своим клиентам ипотечный продукт с широкими возможностями, который позволит им не только улучшить условия по действующему ипотечному кредиту, но и получить дополнительные средства по хорошей ипотечной ставке и реализовать свои давние мечты, - отметила Нина Крючкова.

Напомним, «Открытие» входит в пятерку крупнейших ипотечных банков России. Отделения банка располагаются в 73 регионах страны.