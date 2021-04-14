Аналитики назвали направление Московской области, где больше всего подорожали дачи

В ЦИАН назвали подмосковные направления с резким ростом цен на аренду дач Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Арендная ставка загородного дома за год выросла на 55% - с 54,7 тысячи рублей в апреле 2020 года до 89,19 тысячи рублей в апреле 2021 года. Лидерами по росту стоимости аренды стали Новорязанское, Новокаширское и Горьковское шоссе. Дома, расположенные на этих направлениях, подорожали на 31%, 30% и 30% соответственно. Дома на Симферопольском направлении подорожали на 55%.

Цена аренды не снизилась ни по одному направлению и осталась прежней только на Новой Риге, а средняя арендная плата за дома по всей Московской области выросла на 12% с 67 до 75 тысяч рублей ежемесячно, сообщается в исследовании аналитиков ЦИАН.

Цены на аренду дома в Подмосковье по направлениям:

Рублёво-Успенское: 141,58 тысячи рублей +15%

Новорижское: 114,82 тысячи рублей +0%

Калужское: 115,43 тысячи рублей +10%

Минское: 96,86 тысячи рублей +4%

Киевское: 99,77 тысячи рублей +11%

Дмитровское: 99,72 тысячи рублей +20%

Ленинградское: 85,74 тысячи рублей +8%

Каширское: 90,72 тысячи рублей +24%

Варшавское: 92,72 тысячи рублей +28%

Ярославское: 83,1 тысячи рублей +15%