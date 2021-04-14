Данила Козловский взбешен передергиванием его слов оппозиционными медиа Фото: Артем КИЛЬКИН

Актер Данила Козловский достаточно редко дает интервью и общается с прессой. Но накануне выхода фильма «Чернобыль», где он играет главную роль, было сделано исключение.

Данила Козловский согласился пообщаться с Аленой Шихман в рамках ее проекта «А поговорить?». Говорили обо всем: о личном – актер недавно расстался с Ольгой Зуевой, которая родила ему дочку; о творчестве – первой режиссерской работе «Тренер» и новом фильме «Чернобыль», где Козловский сыграл главную роль; а еще о политике – про встречи с Владимиром Путиным, митинги и власть.

Это было утром, а к вечеру Козловский с удивлением обнаружил, что заимел резкую политическую позицию и «не верит, что можно 30 лет успешно руководить страной», а еще на предстоящих выборах не станет голосовать за Владимира Путина.

Да и о самой встрече с президентом, которая состоялась в рамках рекламной кампании фильмов «Викинг» и «Легенда № 17», у него якобы остались не самые позитивные впечатления. Чувствовал он себя «некомфортно и неуютно», так как «не умеет» вести себя в подобных компаниях.

Стоит отметить, что Данила Козловский не раз подчеркивал, что спортсмены и актеры, которые идут в политику, — это «смешно и грустно». Себя на данном поприще он не видит, а потому и решил объяснить свою политическую позицию, которую приписали ему оппозиционные медиа.

- Заголовок и сам текст, это спрессованные мысли, вырванные из общей картины и целого разговора. Я за то, чтобы иметь право на свою точку зрения и не бояться ее высказывать. Но я против вырывания из контекста и препарирования в угоду кому-либо и использования моих слов в своих целях. Выборочная публикация цитат просто бесит, - заявил Данила Козловский «Газете.ру».

Вырванными из контекста цитатами он назвал заявления, касающиеся политики, в частности, что он против действующей власти.

- Моя мысль заключалась в следующем, что я разделяю слова Путина, который в свое время высказывался против несменяемости власти, - подчеркнул Козловский.

Не совсем точными оказались и слова о встрече с президентом. Дискомфорт, который испытывал актер, не был связан с его политическими убеждениями, а только с волнением.

Актер отметил, что он действительно сказал про дискомфорт, но почему-то в некоторых медиа решили не пояснять, что знаменитость «всегда чувствует себя некомфортно на подобных встречах».

- Волнение и дискомфорт перед главой государства совершенно объяснимы, - заявил актер.

Особое внимание он уделил вопросам митингов и акций, в том числе несанкционированных. Данила Козловский вовсе не против того, чтобы люди выходили на улицу и высказывали свою позицию, но все должно быть в рамках закона.

- Но что касается несовершеннолетних, то безотносительно официального подтверждения этой информации, я в принципе, против привлечения несовершеннолетних людей к митингам, - заключил актер.