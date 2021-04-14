Нефть марки Brent подорожала до $66,15 за баррель

На фоне данных о снижении запасов нефти в США и улучшении прогнозов мирового спроса на нефть в 2021 году котировки нефти выросли на 4%. Июньские фьючерсы нефти марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE на $2,48 (3,9%) к 18:10 по московскому времени и достигла стоимости 66,15 долларов за баррель.

Майские фьючерсы нефти марки WTI к тому же моменту подорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи на 4,2% или $2,53, достигнув 62,71 долларов за баррель.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, в 2021 году мировой спрос на нефть повысится до 230 тысяч б/с благодаря улучшению экономических перспектив. При этом отмечается, что восстановление будет неустойчивым из-за рост заболеваемости коронавирусом в нескольких важных странах-потребителях.

ОПЕК ранее улучшила прогноз потребления нефти в 2021 году, отметив восстановление экономики на фоне бюджетных стимулов и отмены коронавирусных ограничений благодаря начавшейся вакцинации.