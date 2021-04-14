НАТО объявила о выводе войск из Афганистана с 1 мая 2021

НАТО начнёт вывод сил из Афганистана к 1 мая 2021 года, сказано в заявлении организации, опубликованном на официальном сайте.

В сообщении альянса также отмечается, что вывод войск из Афганистана планируется завершить в течение нескольких месяцев.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что президент США Джо Байден объявил также о выводе войск из Афганистана с 1 мая. Он планирует вывести весь американский контингент до 11 сентября 2021 года - 20-й годовщины со дня трагедии, когда террористы захватили четыре пассажирских самолёта и направили их в башни Всемирного торгового центра.